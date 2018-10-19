الرئيس مون يتحدث عن السكك الحديدية الإقليمية في قمة آسيا وأوروبا

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رسم الرئيس مون جيه إين رؤيته للسلام والازدهار في شمال شرق آسيا وخارجها، الذي يتركز حول حوار الأمن الإقليمي والروابط القارية من خلال السكك الحديدية، في منتدى القادة الآسيويين والأوروبيين المنعقد في بروكسل أمس الجمعة.ودعا الرئيس في خطابه إلى دعم جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من بناء علاقات أوثق بين القارتين.وقال مون في كلمته أمام القمة التي تعقد كل عامين إنه التقى مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون ثلاث مرات، لتأكيد التزامه بالسلام ونزع السلاح النووي.وأضاف أن الولايات المتحدة والشمال أنهيتا 70 عامًا من العداء، عندما اجتمعا وجها لوجه لإجراء محادثات من أجل السلام.يشار إلى أن المنتدى يجمع بين 21 زعيمًا آسيويًّا و30 أوروبيًّا، وتشكل البلدان المشاركة نحو 61% من سكان العالم، و65% من التجارة العالمية، و57% من الناتج المحلي العالمي.وأوضح مون خلال كلمته التحديات التي يواجهها العالم، بسبب النزعات الحمائية والاستقطاب الاقتصادي وتغير المناخ والإرهاب.وأضاف أنه لا يمكن حل هذه التحديات بصورة فردية، وإنما يجب أن تجتمع "جهود الدول وحكمتها" للقيام بذلك.وتحدث الرئيس عن اقتراحه بتشكيل مجتمع للسكك الحديدية في شرق آسيا، يضم 6 دول إقليمية والولايات المتحدة، وقال إن هذه الكتلة المرتقبة ستزيد من تعزيز الاتصال بين آسيا وأوروبا.وقد اتفق مون والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على استئناف العمل لإعادة ربط الطرق والسكك الحديدية عبر الحدود.وقال مون إنه يعتقد أن الاتصال بين آسيا وأوروبا سيكتمل من خلال تأسيس السلام في شبه الجزيرة الكورية.