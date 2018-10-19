إكمال عمليات إزالة الألغام في المنطقة الأمنية المشتركة

Photo : KBS News

انتهت عمليات إزالة الألغام الأرضية، المزروعة في المنطقة الأمنية المشتركة، اليوم السبت بشكل رسمي.يأتي ذلك تنفيذا للاتفاق العسكري الذي تم توقيعه بين الكوريتين في التاسع من شهر سبتمبر الماضي، على إزالة الألغام في المنطقة الأمنية المشتركة، حيث بدأت العمليات في الأول من شهر اكتوبر الحالي.وقال مصدر مسؤول في الحكومة الكورية في سيول إن عمليات إزالة الألغام بين الكوريتين قد انتهت كما هو مخطط، مشيرا إلى الحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة تالية.كما قال قائد قيادة قوات الأمم المتحدة إن إتمام العملية من الطرفين يضع الحجر الأساسي لتنفيذ الاتفاق العسكري، مضيفا أنه يواصل جهوده لتنفيذ ما اتفق عليه بين الكوريتين.ويذكر أنه سيتم سحب نقاط الحراسة والجنود والأسلحة خلال الاسبوع القادم، واذا تمت عملية نزع السلاح في المنطقة الأمنية المشتركة في نهاية هذا العام فيمكن للزوار من الكوريين والأجانب التمتع بزيارة الجانب الجنوبي والشمالي في المنطقة بشكل حر.