سيول تقترح عقد محادثات لمناقشة الاجتماع البرلماني بين الكوريتين

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عقدت الكوريتان اليوم السبت محادثات في مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، داخل مجمع كيسونغ الصناعي في كوريا الشمالية.وخلال الاجتماع، اقترحت وزارة التوحيد في سيول عقد محادثات على مستوى العمل، لترتيب حوار برلماني عبر الحدود.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في وقت سابق أنَّ البرلمان الكوري الشمالي سيستجيب إلى البرلمان الكوري الجنوبي، إذا تقدم باقتراح لإجراء المحادثات.كما نقلت وزارة التوحيد خطتها إلى الشمال، بشأن سبل حل مشكلة الأسر المنفصلة.وناقش الجانبان أيضًا تنفيذ الاتفاقات التي ذكرها البيان المشترك للقمة السابقة، المنعقدة في بيونغ يانغ، والمحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين، خاصة فيما يتعلق بالتعاون والتبادلات بين المنظمات المدنية والحكومات الإقليمية.وقد حضر الاجتماع نائب وزير التوحيد تشون هاي سونغ، ومسؤول كوري شمالي من لجنة إعادة التوحيد السلمي للبلاد.