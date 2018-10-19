فرقة بي تي إس تقدم عروضها في باريس

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قدمت الفرقة الكورية العالمية بي تي إس عروضها الغنائية في مسرح كبير في العاصمة الفرنسية باريس أمس الجمعة.وقد تفاعل المعجبون الذين بلغ عددهم نحو 20 ألف شخص مع أغاني الفرقة، حيث قدم أعضاء الفرقة عروضهم الساحرة والمتحمسة، وقاموا بغناء مجموعة من الأغاني منها "أيدول" و"I NEED U" و"RUN" و"DNA" وغيرها، وقد ردد المعجبون في مكان العرض القادمون من فرنسا وإيطاليا وألمانيا والبلجيكا وغيرها تلك الأغنيات مع الفرقة.والجدير بالذكر أنه تم بيع كل تذاكر العرض في باريس، التي تعد المحطة الأخيرة لجولة الفرقة في الدول الأوروبية، في غضون دقائق.وقد فقد بعض المعجبين وعيهم وتم نقلهم إلى المستشفيات، كما بكى بعضهم بعد انتهاء العروض.ومن المقرر أن تعود الفرقة إلى البلاد للمشاركة في حفل جائزة الفنون الشعبية الكورية للعام 2018، في الرابع والعشرين من أكتوبر.