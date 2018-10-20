كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تؤجلان المناورات الجوية المشتركة

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وافقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تعليق التدريبات العسكرية، التي كان مقررًا إجراؤها في شهر ديسمبر.وقد عقد وزير الدفاع جيونغ كيونغ دو ووزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس محادثات في سنغافورة أمس الجمعة، واتفقا على تأجيل المناورات الجوية المشتركة.وقالت المتحدثة باسم البنتاغون في بيان صدر أمس الجمعة إن الجانبين توصلا إلى هذا القرار، لإعطاء الجهود الدبلوماسية "الفرصة اللازمة للاستمرار".وقالت إن الوزيرين ملتزمان بتعديل التدريبات لضمان جاهزية القوات العسكرية، كما تعهدا بالحفاظ على التنسيق الوثيق بين البلدين.جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح في أعقاب القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ إنه سيوقف "الألعاب الحربية" المكلفة والاستفزازية.