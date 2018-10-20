مجموعات أولياء الأمور تحتج على الفساد في رياض الأطفال الخاصة

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تم تنظيم مظاهرات كبرى في وسط مدينة سيول اليوم السبت، احتجاجًا على الممارسات القضائية الفاسدة والمخالفات واسعة الانتشار في مدارس رياض الأطفال الخاصة.وعقدت مجموعة من أولياء الأمور تسمى "الأمهات السياسيات" مظاهرة بالقرب من محطة مترو سيول سيتي هول، صباح اليوم السبت، داعين إلى تطبيع الحد من الفساد في دور رعاية الأطفال والرضع.وطالب المشاركون بضرورة تطبيق نظام المحاسبة الحكومي للمدارس ونظام التوظيف الحكومي في رياض الأطفال الخاصة، من أجل استئصال الفساد.كما اقترحت مجموعات مدنية عددًا من الإجراءات المتعلقة بالتعليم قبل المدرسي، بما في ذلك زيادة عدد المعلمين وتحسين الرعاية الاجتماعية في رياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية، وتوفير ظروف عمل أفضل للمعلمين.وقد أثار الكشف عن الفاسد الذي تورط فيه أصحاب الحضانات موجة غضب شعبي كبيرة في كوريا الجنوبية.كما تم التشكيك في مراقبة الحكومة وإشرافها على تلك المدارس ورياض الأطفال.