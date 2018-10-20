انتهاء عمليات البحث عن ضحايا العبارة سيه وال

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انتهت جميع محاولات البحث للعثور على الضحايا الخمسة المفقودين، في حادث غرق العبارة سيه وال لعام 2014.وأعلنت فرقة العمل التابعة لوزارة المياه والثروة السمكية، والمسؤولة عن إجراءات المتابعة للكارثة، أن آخر الجهود البحثية للعثور عن المفقودين قد انتهت أمس الجمعة.وقال المسؤولون إنه سيتم تنظيف المواقع ذات الصلة بالحادث بحلول نهاية الشهر، بما في ذلك مناطق التخزين الخارجية، المليئة بأكوام الطين والطمي.وقد أطلقت الوزارة الجولة الأخيرة من عمليات البحث في أواخر يونيو، بعد إعادة العبارة إلى وضعها الصحيح في الشهر السابق.لكنَّ عملية البحث فشلت في العثور على أي أثر للضحايا الخمسة المفقودين.وقد كان من المقرر مبدئيًّا إنهاء جهود البحث في الثالث والعشرين من أغسطس، ولكن تم تمديدها حتى شهر أكتوبر، عقب تلقي طلبات من عائلات الضحايا.وسوف تظل العبارة في ميناء موكبو الجديد لبعض الوقت، حيث من المقرر تشكيل لجنة خاصة لإجراء التحقيق في الحادث الذي وقع في أبريل عام 2014.