توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي الكوري بسبب زيادة الشيخوخة

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قال البنك المركزي الكوري إنه من الصعب التنبؤ الدقيق بمعدل النمو الاقتصادي الكامن للبلاد.جاء ذلك في تقرير قدمه البنك المركزي للنائب البرلماني "تشو كيونغ هو" عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، ضمن عمليات التفتيش البرلماني على الهيئات الحكومية الجارية حاليا، حيث أرجع البنك السبب في ذلك إلى زيادة حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكوري نتيجة لزيادة شيخوخة السكان وانخفاض عدد السكان في سن العمل.وتوقع التقرير أن تزيد حصة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، عن 14% من إجمالي عدد السكان هذا العام، و20% في عام 2026، وأن يشهد عدد السكان في سن العمل انخفاضا بمقدار 46 ألفا هذا العام، و240 ألفا في عام 2020.وقال التقرير إن ارتفاع سعر الفائدة الأساسية بنسبة 1% سيتسبب في انخفاض معدل الناتج المحلي الإجمالي بـ0.2%، ومعدل الأسعار الاستهلاكية بـ0.12%، وزيادة حجم الفائض في ميزان المدفوعات الدولي بمقدار 1.88 مليار دولار.وأشار محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" إلى إمكانية رفع سعر الفائدة الأساسي بشرط ألا تؤثر الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تعاني حاليا من حالة من عدم اليقين، تأثيرا سلبيا على الوضع الاقتصادي والأسعار الاستهلاكية في البلاد.