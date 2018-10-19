انعقاد جولة ثانية من محادثات الكوريتين وقيادة قوات الأمم المتحدة

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بدأت الكوريتان وقيادة قوات الأمم المتحدة جولة ثانية من المحادثات الثلاثية صباح اليوم الاثنين في بيت السلام الواقع في الجزء الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".وكانت الجولة الأولى من هذه المحادثات قد عقدت يوم السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري.وسيتم في محادثات اليوم تقييم نتائج عمليات إزالة الألغام الأرضية المزروعة في المنطقة الأمنية المشتركة، وجدول أعمال سحب نقاط الحراسة من المنطقة منزوعة السلاح، وتخفيف الأسلحة من المنطقة الأمنية المشتركة.وتنص الاتفاقية العسكرية التي تم التوصل إليها بين الكوريتين على سحب نقاط حراسة والجنود والأسلحة من المنطقة الأمنية المشتركة حتى يوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.ومن جهة ثانية، من المقرر أن تعقد محادثات عل مستوى جنرال بين الكوريتين في الساعة العاشرة من يوم السادس والعشرين من أكتوبر الجاري في قرية "بان مون جوم" لتنفيذ الاتفاقية العسكرية التي تم توقيعها بين الكوريتين يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي.وسيتم في هذه المحادثات تقييم تنفيذ الاتفاقية والجدول الزمني المستقبلي لتنفيذها، والقضايا المتعلقة بتشكيل لجنة عسكرية مشتركة، وإجراء مسح مشترك على المياه الواقعة في مصب نهر الهان.