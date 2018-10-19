إندونيسيا تعيد التفاوض مع كوريا الجنوبية بشأن تطوير مقاتلات جديدة

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قررت إندونيسيا إعادة التفاوض مع كوريا الجنوبية بشأن الشروط المتعلقة بنصيب جاكرتا من تكلفة مشروع التطوير المشترك لمقاتلات جديدة، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الدول الناشئة.جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الإندونيسي المسؤول عن تنسيق الشؤون السياسية والقانونية والأمنية "ويرانتو"، للصحفيين يوم الجمعة الماضي، حيث قال إن الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" اتخذ هذا القرار آخذا في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تواجهها البلاد.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية وإندونيسيا قد وقعتا على اتفاقية تنص على على أن تدفع إندونيسيا 10% من تكلفة مشروع تطوير طائرة مقاتلة جديدة ليبدأ إنتاجها في عام 2026، لكن الحكومة الإندونيسية لم تدفع نصيبها للنصف الثاني من العام الماضي والنصف الأول من هذا العام، والبالغ 238 مليار وون، أي حوالي 220 مليون دولار.وكانت قيمة العملة الإندونيسية "روبية" قد شهدت انخاضا حادا منذ بداية هذا العام بسب ارتفاع سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة والأزمة المالية في الدول الناشئة.