انخفاض نسبة تأييد الرئيس مون جيه إين للأسبوع الثالث على التوالي

شهدت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم الخامس عشر وحتى التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري على 2505 من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 60.4% ، بانخفاض قدره 1.5% مقارنة بالأسبوع الماضي.أما نسبة المعارضة فقد بلغت 33%، بارتفاع 1.6% مقارنة بالأسبوع الماضي.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 42.7% ، بانخفاض 2.1% ، بينما شهدت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة ارتفاعا بنسبة 1.5% لتصل إلى 20.8%.وبلغت نسبة تأييد حزب العدل 8.7%، وحزب الإصلاح المستقبلي 6.4%، وحزب السلام الديمقراطي 3.2%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.