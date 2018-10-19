جولة ثانية من محادثات الكوريتين حول التعاون في قطاع الغابات

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تعقد الكوريتان محادثات على مستوى العمل اليوم في المكتب المشترك للاتصالات في مدينة كيسونغ لمناقشة التعاون المشترك بينهما في قطاع الغابات.وتعد هذه هي الجولة الثانية من تلك المباحثات، بينما عُقدت الجولة الأولى في الجزء الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" يوم الرابع من شهر يوليو الماضي. كما تعد مباحثات اليوم الأولى من نوعها منذ قمة بيونغ يانغ بين الكوريتين في شهر سبتمبر الماضي.وكانت الكوريتان قد اتفقتا في الجولة الأولى من المحادثات على أن يتم في الجولات القادمة بحث القضايا المتعلقة بمكافحة الحشرات الضارة وتحديث حضانات الأشجار وحماية واستعادة النظام الإيكولوجي.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية تعاني من انتشار الحشرات الضارة في أشجار الصنوبر منذ عام 2007.