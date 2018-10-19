سيول وواشنطن تواصلان التنسيق بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية

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وصل كبير المفاوضين النوويين في كوريا الجنوبية "لي دو هون" أمس الأحد إلى واشنطن للتباحث والتنسيق مع نظرائه الأمريكيين بشأن المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقال "لي" إن عدم تحديد موعد للجولة الثانية من محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يعتبر أمرا طبيعيا نظرا لأن هناك احتمالا كبيرا بعقدها في دولة ثالثة، الأمر الذي يحتاج إلى وقت طويل للإعداد لها.وفي أثناء إقامته في واشنطن التي تمتد حتى الغد الثلاثاء، سيتلقى المبعوث النووي الكوري الجنوبي شرحا من الجانب الأمريكي حول القضايا المتعلقة بالمحادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وبيونغ يانغ التي عبر وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في عقدها في القريب العاجل، والمحادثات على مستوى العمل التي ستعقد بين "ستيفن بيغان" الممثل الأمريكي الخاص للسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية و"تشيه سون هي" نائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية.وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد أكد في مقال نشرته صحيفة "فورين أفيرز" الأمريكية أن الولايات المتحدة مستعدة دائما للانسحاب من المفاوضات التي لا يمكن من خلالها حماية المصالح الأمريكية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يكره بشكل فطري "التداولات السيئة".وأكد "بومبيو" على أهمية أن يتم خلال المفاوضات النووية القادمة مع كوريا الشمالية، بحث القضايا المتعلقة بالقضاء على برامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية العابرة للقارات وإجراء تفتيش كامل على المنشآت النووية الرئيسية في كوريا الشمالية.