زيادة كبيرة في صادرات مستحضرات التجميل الكورية

Photo : YONHAP News

طبقا لتقرير صادر عن مؤسسة تنمية التجارة الكورية، بلغ حجم صادرات مستحضرات التجميل الكورية 4 مليارات و960 مليون دولار في العام الماضي، أي أربعة أضعاف حجم صادراتها في عام 2013.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات مستحضرات التجميل الكورية خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام قد بلغ 4.6 مليار دولار، بزيادة 31.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ حجم صادرات مستحضرات التجميل في العام الماضي 19.4% من حجم صادرات السيارات، و51% من حجم صادرات الأدوات الكهربائية المنزلية، و64.9% من حجم صادرات الهواتف النقالة.وقال التقرير إنه قد تم تنويع أسواق تصدير مستحضرات التجميل الكورية، ومن ثم زاد حجم صادراتها ليس فقط للصين بل وأيضا لدول جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأوربا.وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات الكورية المنتجة لمستحضرات التجميل قد زاد من 2458 شركة في عام 2012 إلى 11 ألفا و834 شركة في العام الماضي.