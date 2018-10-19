القوات الأمريكية تعطي إشعارًا مسبقًا إلى كوريا الشمالية حول منطقة حظر الطيران

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صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأنه سيتعين ابتداء من الشهر القادم على القوات الأمريكية الموجودة في كوريا، أن تخطر كوريا الشمالية مسبقا قبل أن تطلق مروحيات بالقرب من المنطقة الأمنية المشتركة، وذلك تنفيذا للاتفاق العسكري الذي أبرمته الكوريتان في ختام القمة بينهما في بيونغ يانغ في سبتمبر الماضي.وأدلى مسؤول في الوزارة بهذا التعليق أمس الاثنين ردا على سؤال حول ما إذا كانت قيادة قوات الأمم المتحدة، التي تقودها الولايات المتحدة، قد وافقت على خطة الكوريتين لإنشاء منطقة حظر جوي فوق خط ترسيم الحدود العسكري، حيث أوضح أنه لم يكن من الممكن التوصل لمثل هذا القرار دون التشاور مع قيادة قوات الأمم المتحدة، مؤكدا على أن الكوريتين تسألان باستمرار عن رأي قيادة الأمم المتحدة بحيث تضمن تفهمها ودعمها.وقال المسؤول إنه سيتوجب على القوات الأمريكية بناء على ذلك إرسال إشعار مسبق إلى كوريا الشمالية عندما تطلق طائراتها المروحية إلى "كامب بونيفاس"، وهو موقع أمريكي تابع لقيادة قوات الأمم المتحدة بالقرب من المنطقة الأمنية المشتركة، وذلك تنفيذا للاتفاقية العسكرية التي تم توقيعها الشهر الماضي خلال القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ، كما سيتم حظر الكوريتين من إطلاق طائرات مقاتلة ومروحية وطائرات بدون طيار داخل منطقة حظر الطيران التي تمتد 40 كيلومترا إلى الشمال والجنوب من المنطقة الأمنية المشتركة.