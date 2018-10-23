ارتفاع أسعار المنتجين فى كوريا الجنوبية لأعلى مستوى منذ 5 سنوات

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ارتفعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية في شهر سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات، حيث أدت موجة الحر غير المسبوقة في الصيف إلى تقويض إنتاج المحاصيل ودفع أسعار السلع الزراعية إلى الارتفاع.ووفقا لتقرير تضمن بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس معدلات التضخم الاستهلاكي في المستقبل، إلى 105,78 نقطة في سبتمبر، بارتفاع 1,3% مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق.ويعتبر هذا المستوى الأكبر منذ شهر أغسطس من عام 2013 ، عندما وصل المؤشر إلى 105,81 نقطة. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر أيضا 2,7%، وهو ارتفاع للشهر الـ23 على التوالي منذ نوفمبر 2016.وأوضح التقرير أن أسعار المنتجات الزراعية والسمكية قد زادت الشهر الماضي بمعدل 1,5% على أساس شهري لتسجل رقما قياسيا بلغ 136,57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك المركزي في تجميع البيانات ذات الصلة.كما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0,3% على أساس شهري، والأسعار في قطاع الخدمات بنسبة 0,1%.