بلدية سيول تطلب إجراء تحقيق في فضيحة التعيينات في مترو الأنفاق

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قررت إدارة مدينة سيول اليوم الثلاثاء تقديم طلب إلى الهيئة الحكومية المسؤولة عن المراجعة والتفتيش للتحقيق في فضيحة التوظيف غير المشروعة التي تتهم بها شركة مترو سيول، المملوكة لإدارة المدينة.وقال مصدر مسؤول في إدارة مدينة سيول إنه تم اتخاذ قرار بتقديم طلب إلى هيئة المراجعة والتفتيش لإجراء تحقيقات في هذه القضية بعد أن اتضح أن إجراء تحقيقات داخلية لن يكون كافياً من حيث المصداقية والإنصاف.ويذكر أن شركة مترو سيول قد تعرضت لانتقادات قوية من قبل حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي الذي ادعى أن أكثر من 100 من موظفيها قد حصلوا على عقود عمل دائمة في الشركة من خلال تسريب معلومات داخلية بواسطة أقاربهم الذين يعملون بالفعل هناك.