وزير المالية الكوري يتعهد بخلق زخم نمو جديد عبر اتفاقيات التجارة

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قال وزير المالية والاستراتيجية الكوري الجنوبي "كيم دونغ يون" في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء إن الحكومة الكورية سوف تقتحم أسواقا خارجية جديدة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة متعددة الأطراف.وأضاف "كيم" في تصريحاته التي أدلى بها في بداية اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية عُقد اليوم الثلاثاء في المجمع الحكومي في سيول، أن الحكومة سوف تتعامل بفعالية مع مشكلة الحمائية التجارية العالمية المتنامية حاليا، وقال إنها سوف تخلق زخما جديدا للنمو الاقتصادي في الخارج من خلال استخدام الاتفاقية الشاملة للمشاركة عبر المحيط الهادئ.وأكد "كيم" على أن كوريا الجنوبية سوف تسعى للانضمام إلى هذا الاتفاق التجاري الجديد الذي يمثل سوقاً يبلغ عدد سكانها 500 مليون نسمة، ويحتل 13% من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي.وقال "كيم" إن التغيرات في الظروف الخارجية هي نِقْمة ونِعْمة في نفس الوقت، وبالتالي يتوجب على الحكومة الكورية أن تقوم بتنويع أهدافها الاستثمارية.