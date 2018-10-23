كوريا الشمالية تعلق إطلاق نيرانها المدفعية بالقرب من خط الحدود الشمالي

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنه ابتداءً من الشهر القادم، ستقوم كوريا الشمالية بإزالة مدفعيتها وتعليق إطلاق نيران المدفعية بالقرب من الحدود البحرية الغربية، المسماة خط الحدود الشمالي.وأوضح مسؤول في الوزارة اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي أن كوريا الشمالية ستتخذ هذه الخطوات تنفيذا للاتفاقية العسكرية التي تم توقيعها الشهر الماضي، خلال القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ.وفي الاتفاق، وافق الجانبان على وضع منطقة بحرية عازلة بالقرب من خط الحدود الشمالي، ووقف جميع الأعمال العدائية.وتتمركز حاليا حوالي 900 من أسلحة المدفعية بالقرب من خط الحدود البحرية الغربية.