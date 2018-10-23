إضراب لنقابة العمال بشركة جنرال موتورز الكورية

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أعلن نحو 240 من كبار الأعضاء في نقابة العمال بشركة جنرال موتورز الكورية عن تنظيم إضراب لمدة يوم واحد يوم الجمعة القادم.وأعلن فرع الشركة من نقابة عمال المعادن الكورية اليوم الثلاثاء أن القرار تم التوصل إليه خلال اجتماع أمس الاثنين، بعد فترة وجيزة من قيام لجنة علاقات العمل الوطنية بمنع أعضاء النقابة من تنظيم الإضراب المخطط له، ضد خطة الفصل المثيرة للجدل.كما يخطط النقابيون لعقد اجتماع حاشد أمام الجمعية الوطنية غدًا الأربعاء، وتنظيم اعتصام أمام المكتب الرئاسي يوم الخميس.وقال أحد الأعضاء إنه إذا لم يتم الوفاء بمطالب الاتحاد على الرغم من تلك المسيرات، فيمكن أن يتم تنظيم إضراب كامل.يشار إلى أن المساهمين في الشركة قد وافقوا على فصل معهد الشركة للأبحاث والتطوير. ويشتبه عمال الشركة في أن هذه الخطوة تعد مقدمة لمغادرة الشركة صانعة السيارات الأمريكية في نهاية المطاف من السوق المحلية وإعادة هيكلتها وتسريح عمالها.