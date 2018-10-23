كوريا الجنوبية تشهد تراجعًا في الإنتاج المحلي للهواتف الذكية

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انخفض عدد الهواتف الذكية المنتجة في كوريا الجنوبية بصورة حادة هذا العام، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات.وأوضح تقرير صادر عن شركة الاستشارات الصناعية "ستراتيجي أنالاتيكس" اليوم الثلاثاء أنه تم إنتاج حوالي 25 مليون هاتف ذكي في كوريا هذا العام، أي ما يمثل 18% فقط من إجمالي عدد الهواتف المحلية التي تم إنتاجها في عام 2008.ويشكل الإنتاج المحلي الكوري 3% فقط من الإنتاج العالمي هذا العام، بانخفاض حاد عن نسبته التي كانت قد وصلت إلى 11.4% قبل عشر سنوات.وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى نقل الشركات المصنعة للهواتف لمصانعها إلى الخارج، بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج.وتعد كوريا الجنوبية خامس أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، بعد الصين والهند وفيتنام والبرازيل.