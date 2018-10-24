الكرملين يعلن أن القمة بين ترامب وبوتين ستعقد في باريس يوم 11 نوفمبر

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قالت الرئاسة الروسية إن الرئيس "فلاديمير بوتين" سيعقد محادثات قمة يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر القادم في فرنسا مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وأضاف "يوري أوشاكوف" مساعد الرئيس الروسي للشؤون السياسية الخارجية في تصريحات للصحفيين، أن "جون بولتون" مستشار الأمن القومي الأمريكي قد التقى بالرئيس الروسي في العاصمة موسكو أمس الثلاثاء، حيث أكدا مبدئيا على عقد القمة في ذلك الموعد في باريس.وأوضح "أوشاكوف" أن الرئيسين سيعقدان اجتماعا ثنائيا على هامش الاحتفالات بالذكرى المئوية على انتهاء الحرب العالمية الأولى، بحيث يعقد الاجتماع بعد إقامة الاحتفالات، وأن الشخصيات الرئيسية في وفدي البلدين لحضور تلك الاحتفالات، سوف تنضم إلى مباحثات القمة.