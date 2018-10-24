مليون توقيع على طلب لفرض عقوبة ثقيلة على مرتكب جريمة مقهى الإنترنت

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وقّع أكثر من مليون مواطن كوري على عريضة نُشرت على موقع رئاسة الجمهورية على الإنترنت، تطالب بتوقيع عقوبة مشددة على مرتكب جريمة قتل وحشية وقعت في أحد مقاهي الإنترنت.وحتى صباح اليوم الأربعاء، تجاوز عدد التوقيعات مليون توقيع بعد ستة أيام فقط من نشرها، لتصبح الأكثر توقيعًا منذ إطلاق تلك المنصة عبر الإنترنت في عام 2017.وكان رجل يبلغ من العمر 29 عامًا قد قام بطعن شاب يبلغ من العمر 21 عامًا يعمل بدوام جزئي في أحد مقاهي للإنترنت في سيول يوم الأحد الماضي، عشرات المرات، وبرر جريمته بأن العامل "لم يكن لطيفا معه".وقال الشخص الذي وضع العريضة على الموقع الرئاسي إن القاتل، الذي ظل يتناول مضادات اكتئاب لبضع سنوات، لا ينبغي أن يفلت من العقاب بسبب الاكتئاب، منتقداً النظام القضائي الذي يحد من العقوبة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من اضطرابات عقلية.ويذكر أن المكتب الرئاسي الكوري قد أنشأ، منذ تولي الرئيس "مون جيه إين" السلطة، موقعا على الإنترنت لتلقي آراء الجمهور حول القضايا العامة، بحيث يلتزم بالرد على أي التماس أو عريضة تتلقى أكثر من 200 ألف توقيع في غضون 30 يومًا من تاريخ نشرها.