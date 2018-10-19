وزيرة الخارجية الكورية تشرح للأمم المتحدة قضية اللاجئين اليمنيين في جيجو

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التقت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" أمس بمفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيلبو غراندي" في مقر الحكومة في سيول، حيث ناقشت معه أوضاع اللاجئين وسبل تعزيز التعاون المشترك.وأوضحت وزارة الخارجية أن الوزيرة كانغ قالت إن الحكومة الكورية سوف تستمر في تقديم مساعدات إنسانية للاجئين في جميع أنحاء العالم، وأعربت عن نية كوريا مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مجال التعامل مع قضية اللاجئين الدولية.بالإضافة إلى ذلك، شرحت "كانغ" تحركات الحكومة الكورية مؤخرا فيما يتعلق بمسألة اللاجئين اليمنيين في جزيرة جيجو، وتبادلت مع المسؤول الدولي الآراء في هذا الشأن.تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل الكورية سمحت يوم السابع عشر من هذا الشهر لـ339 من بين إجمالي 481 يمنيا تقدموا بطلبات للجوء إلى إدارة مقاطعة "جيجو" الكورية، بالإقامة لأسباب إنسانية في البلاد.وقال "غراندي" إن كوريا من أكثر الدول المانحة الناشئة التي ظلت توسع مساهماتها في شؤون اللاجئين بسرعة وخلال فترة قصيرة، معربا عن أمله في مواصلة تعزيز التعاون مع كوريا باعتبارها شريكا قويا في التعامل مع أزمة اللاجئين.