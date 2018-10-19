أول اجتماع للجنة الخاصة بالإصلاحات السياسية في البرلمان اليوم

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بدأت اللجنة الخاصة بالإصلاحات السياسية في البرلمان أعمالها اليوم، ومن بين أبرز مهامها تعديل نظام الانتخابات. وتتلخص عملية التعديل في عاملين رئيسيين، هما: نظام التمثيل النسبي المرن، ونظام الدوائر الانتخابية الكبيرة والمتوسطة.وسوف تنتهي فترة صلاحية أعمال اللجنة، التي وافق عليها المعسكران الحاكم والمعارض، بنهاية هذا العام وهناك إمكانية لتمديدها.ويذكر أن كلا من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي يتخذان موقفا سلبيا من تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما تسعى لتنفيذه الأحزاب المعارضة الصغيرة مثل العدالة والإصلاح المستقبلي والديمقراطية والسلام.وتتولى رئاسة اللجنة المكونة من 18 عضوا، النائبة البرلمانية "شيم سانغ جونغ" من حزب العدالة.