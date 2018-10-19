افتتاح اجتماعات اتحاد رجال الأعمال الكوريين المقيمين في الخارج

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افتتحت أمس في مجمع سونغ دو للمؤتمرات في مدينة إنتشون، الدورة السابعة عشرة من مؤتمر اتحاد رجال الأعمال الكوريين المقيمين في الخارج، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين رجال الأعمال الكوريين في الخارج وبين الشركات المحلية، وبناء شبكة اقتصادية كورية على مستوى العالم.وستستمر أعمال المؤتمر حتى يوم التاسع والعشرين من هذا الشهر تحت شعار "تغيرات جديدة وطفرة إلى الأمام: شبكة رجال الأعمال الكوريين"، بمشاركة حوالي 35 ألف شخص بمن فيهم رجال أعمال كوريون يعيشون في 60 دولة حول العالم، ورجال أعمال كوريون يعيشون داخل كوريا.وقال رئيس الاتحاد "هان أو سونغ" في كلمة افتتاحية إنه تم إنشاء اتحاد رجال الأعمال الكوريين المقيمين في الخارج بفضل جهودكم الرامية إلى توسيع الأراضي الاقتصادية لكوريا في مختلف أنحاء العالم، معربا عن أمله في أن يسهم مؤتمر هذا العام في ترسيخ مكانة رجال الأعمال الكوريين في الخارج الذين ينمون جنبا إلى جنب مع نمو وطنهم.كما ألقى الرئيس "مون جيه إين" كلمة تهنئة قال فيها إنه تم تطوير العلاقات بين الكوريتين في فترة قصيرة، وسيمكن أن يحقق الوطن والاقتصاد الكوري طفرة جديدة للإمام من خلال تبادل الزيارات الحرة بين الكوريتين وتحقيق وحدة اقتصادية بينهما، مشيرا إلى أن الحكومة ستساعد رجال الأعمال الكوريين في الخارج على تحقيق المزيد من المساهمات في الاقتصاد الكوري والعالمي أيضا.من المقرر خلال أعمال المؤتمر أن يتم تشغيل 259 جناحا للعروض بما فيها جناح خاص للشركات الصغيرة والمتوطسة وجناح لمنتجات الأفكار وجناح للمنتجات الغذائية الدولية وجناح للشركات المصدرة الممتازة وجناح لتكنولوجيا المعلومات وجناح لمستحضرات التجميل وجناح للشركات الناشئة، وذلك حتى يوم التاسع والعشرين من هذا الشهر.كما ستعقد ندوة حول نشاطات رجال الأعمال الكوريين في الخارج تشمل جلسة بعنوان: "سياسة الشمال الجديد"، لمناقشة دورهم في تعزيز التبادلات والتعاون بين الكوريتين، وجلسة بعنوان "سياسة الجنوب الجديد" لتناول إمكانيات النمو في منطقة الجنوب الجديدة والقدرات الكامنة على الاستثمار، وجلسة بعنوان "الاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط".