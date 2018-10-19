رئيس الوزراء الهندي يفوز بجائزة سيول للسلام

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فاز رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" بجائزة سيول الرابعة عشرة للسلام.وعقدت لجنة تحكيم جائزة سيول للسلام مؤتمرا صحفيا اليوم في مركز الصحافة في سيول حيث أعلنت أنها اختارت رئيس الوزراء الهندي ليفوز بجائزة هذا العام تقديرا لمساهمته في نمو الاقتصاد الهندي والعالمي ومكافة الفساد والإصلاحات النقدية والسياسة الدبلوماسية المتميزة.تجدر الإشارة إلى أن فوز رئيس حالي بهذه الجائزة يجيء للمرة الثانية بعد فوز المستشارة الألمانية "انغيلا ميركيل" بها في عام 2014.وتتضمن الجائزة منح وسام ومبلغ 200 ألف دولار، وسوف يتلقاها رئيس الوزراء مودي" خلال مراسم خاصة ستعقد في أقرب وقت ممكن.ويتم توزيع جائزة سيول للسلام مرة واحدة كل عامين من أجل تذكير بروح أولمبياد سيول التي أدت إلى تعزيز حالة التوافق والسلام بين الشرق والغرب.وقد تم اختيار "دني موكويغي" الطبيب الكونغولي للفوز بجائزة سيول الثالثة عشرة للسلام في عام 2016.