افتتاح المؤتمر العام للإذاعات العامة العالمية

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افتتح اليوم المؤتمر العام للإذاعات العامة العالمية في سيول من أجل البحث عن سبل لتجاوز العقبات التي تواجهها الإذاعات العامة العالمية.ويقام اجتماع سيول تحت شعار "التحول الكبير في المنصات والاستراتيجية المستقبلية للإذاعات العامة". ومن المقرر أن يتم فيه مناقشة كيفية تقديم الإذاعات العامة للخدمات المناسبة للأفراد في عصر يسمح لأي شخص بالبث.ومن المتوقع أن يتم خلال المؤتمر مناقشة استراتيجيات المحتويات واستراتيجية "يو إتش دي" فائقة الوضوح، كما سيتم تقديم بحوث ومداخلات بشأن قيمة وسبب وجود الإذاعات العامة في عصر المنصات المتصلة، وسبل جذب المشاهدين الشباب.وفيما يتعلق بعملية التوافق بين الكوريتين التي تجذب أنظار العالم حاليا، سيتم تخصيص جلسة خاصة تحت شعار "دور الإذاعات العامة في مناطق الصراعات، بما فيها المنطقة منزوعة السلاح".ويحضر هذا المؤتمر حوالي 200 من الإذاعيين من 50 دولة بمن فيهم "توني هول" رئيس إذاعة بي بي سي البريطانية، و"أوييدا ريويتش"رئيس إذاعة "إن إتش كيه" اليابانية، و"جانغ بول فيلبو" رئيس اتحاد الإذاعات الأوربية.