افتتاح المسابقة الرياضية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة

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تفتتح اليوم الدورة الـ38 للمسابقة الرياضية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة وسوف تستمر حتى التاسع والعشرين من هذا الشهر في بعض المناطق بمقاطعة شمال جولا.ويشارك في مسابقة هذا العام 8 آلاف و596 لاعبا من جميع المدن والمقاطعات السبع عشرة في كوريا الجنوبية لتصبح الأكبر حجما في تاريخها.وسيخوض اللاعبون ذوو الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم ذوو الإعاقات العقلية أو البصرية أو السمعية وغيرها، المنافسات في 26 لعبة رياضية.وبالنسبة لرياضة البولينغ والدراجات على المضمار، فقد أقيمت مبارياتها مسبقا بالأمس في 33 ملعبا في مقاطعة شمال جولا.ويشارك في مسابقة هذا العام جميع الفائزين بميداليات في دورة إندونيسيا للألعاب البارالمبية الآسيوية لعام 2018 والتي انتهت في الثالث عشر من هذا الشهر.وستحضر السيدة الأولى "كيم جونغ سوك" زوجة الرئيس "مون جيه إين"، التي أعربت عن إعجابها برياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، مراسم افتتاح المسابقة التي تقام في معلب "إيك سان" الرياضي في الساعة السادسة من بعد ظهر اليوم من أجل تشجيع اللاعبين.تجدر الإشارة إلى أن حضور قرينة رئيس الجمهورية لمراسم افتتاح هذه المسابقة يأتي لأول مرة منذ 21 عاما.كما سيشارك بشكل تجريبي في مسابقة هذا العام 20 من الجالية الأجنبية لأول مرة في تاريخ المسابقة.