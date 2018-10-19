الانتهاء من عملية نزع الأسلحة في المنطقة منزوعة السلاح اليوم

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من المنتظر أن تستكمل الكوريتان وقيادة قوات الأمم المتحدة عملية سحب الجنود والأسلحة من نقاط الحراسة في المنطقة منزوعة السلاح اليوم.وجاءت هذه العملية تنفيذا لما ينص عليه الاتفاق العسكري بين الكوريتين.ومن المقرر أن يتم التأكد من السحب الكامل للجنود والأسلحة من خلال إجراء تفتيش مشترك بدءا من الغد وعلى مدار يومين.وبناء على ذلك، سيمكن للمدنيين من الكوريتين وغيرهم زيارة مناطق الكوريتين في المنطقة منزوعة السلاح بشكل حر فيما بين الساعة التاسعة صباحا والخامسة مساء.وسيضع كل جانب من الكوريتين في تلك المنطقة ما لا يزيد عن 35 من أفراد الحراسة المشتركة لكنهم لن يحملوا أي أسلحة.وكانت الكوريتان قد أجريتا عملية إزالة الألغام الأرضية من المنطقة منزوعة السلاح في الفترة من الأول وحتى العشرين من هذا الشهر، وأجريتا بعدها مع قيادة قوات الأمم المتحدة فحضا للتأكيد على نجاح تلك العملية.كما عقدت الأطراف الثلاثة اجتماعا يوم الثاني والعشرين من هذا الشهر في دار الحرية في المنطقة الجنوبية من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، وأجرت مفاوضات عمل حول جدول أعمال سحب نقاط الحراسة والأسلحة وسبل ترتيب أفراد الحراسة.ومن المقرر ان تتباحث الأطراف الثلاثة حول تشكيل جهاز خاص للإدارة المشتركة، وحول مهامه وطريقة إدارته، وذلك بعد إتمام عملية نزع الأسلحة في المستقبل.