الجماعات المدنية تنتقذ الحكومة والبرلمان

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انتقدت الجماعات المدنية التي شاركت في مظاهرات الشموع الحكومة الحالية والبرلمان، وقالت إنهما لا يحققان مطالب الشعب في الإصلاحات.وعقدت اللجنة التنظيمية للتذكير بعملية عزل الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، مؤتمرا صحفيا أمس في مبنى الرابطة الكورية العامة لنقابات العمال الديمقراطية، حيث أصرت فيه على أن الحكومة والبرلمان لا يلبيان مطالب الشعب للتوجه نحو مجتمع جديد.وقالت اللجنة إن المجتمع الكوري يقاوم القمع الذي ظل مستمرا لمدة طويلة خاصة بعد مظاهرات الشموع، ويسعى إلى التقدم الديمقراطي النوعي، إلا أن البرلمان ظل خلال العامين الماضيين يعرقل مطالب الشعب بتحقيق إصلاحات.كما وصفت اللجنة الحكومة الحالية بأنها لا تختلف عن الحكومة السابقة من حيث المحافظة على الاتفاق مع اليابان حول قضية الاسترقاق الجنسي، ونشر النظام الصاروخي الأمريكي "ثاد"والعفو عن رؤساء الشركات الفاسدين، مشيرة إلى أن الكثير من سياسات الحكومة الحالية، مثل التوظيف المؤقت والحد الأدنى للأجور، قد أثارت إحباطا شعب.وصرحت اللجنة بأنها ستعقد تجمعا تذكاريا بمناسبة مرور عامين على مظاهرات الشموع في ساحة "كونغ هوا مون" في سيول يوم السبت القادم.