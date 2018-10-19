الحكومة الكورية تبدأ في التعامل مع صندوق الشفاء والمصالحة

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بدأت الحكومة الكورية في التفاوض مع الجانب الياباني حول التعامل المستقبلي مع صندوق "الشفاء والمصالحة" الخاص بضحايا الاسترقاق الجنسي.وصرحت وزارة الخارجية الكورية اليوم بأن نائب وزير الخارجية "جو هيون" سيناقش اليوم في طوكيو مع نظيره الياباني "آكيبا داكيو" القضايا الكورية اليابانية الراهنة، بما في ذلك مسألة التعامل مع صندوق الشفاء والمصالحة.ومن المتوقع أن يقوم المسؤول الكوري الذي يزور اليابان لأول مرة منذ توليه منصبه، بتبادل الآراء مع الجانب الياباني حول طرق التعامل مع الصندوق والمساهمة المالية اليابانية.وكانت وزيرة المرأة والأسرة الكورية "جين سون مي" قد أدلت بتصريحات أمس قالت فيها إنه تم تحديد موقف الحكومة الكورية من التعامل مع الصندوق إلى حد ما، إلا أن موعد وطرق التعامل مازالت قيد المناقشة، مشيرة إلى أنها سيتم تحديدها في أوائل الشهر القادم.وكان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد قال في مباحثات أجراها مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" الشهر الماضي في نيويورك، إن ضحايا الاسترقاق الجنسي والشعب الكوري يعترضون على تشغيل صندوق التوافق والعلاج، وهو ما يدعو إلى ضرورة إنهاء هذه المسألة بحكمة، وهو ما يعني ضرورة إغلاق الصندوق واقعيا.لكن الجانب الياباني شدد على أن الاتفاق بين سيول وطوكيو حول ضحايا الاسترقاق الجنسي يجب تنفيذه بثبات، معربا عن معارضته لحل الصندوق.تجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس صندوق "الشفاء والمصالحة" في شهر يوليو من عام 2016 حسب اتفاق كوري ياباني حول قضية الاسترقاق الجنسي في فترة حكومة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، حيث قام بتنفيذ مشروع المكافآت الخاصة للضحايا وأسرهن باستخدام مليار ين منحتها الحكومة اليابانية للصندوق.وفي شهر مايو من العام الماضي قررت حكومة الرئيس "مون جيه إين" استبدال هذا المبلغ بميزانية حكومية كورية، مما يعني توقف وظيفة الصندوق في الواقع، وذلك على خلفية استمرار الجماعات المدنية والضحايا في المطالبة بحل الصندوق.