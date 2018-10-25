سوق الأسهم الكورية تفتتح على انخفاض كبير بسبب الخسائر الأمريكية

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افتتح اليوم الخميس سوق الأسهم الكورية على انخفاض حاد، بسبب الانهيار الليلي في سوق الأسهم الأمريكية.وانخفض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب "كوسبي" بمقدار 50.91 نقطة، أي ما يمثل 2.43%، ليسجل 2046.67 نقطة مع بدء التداول.كما ترجع مؤشر كوسداك التقني بنسبة 2.98%، ليسجل 678.49 نقطة.وبلغ سعر تداول العملة الكورية 1139 وون لكل دولار، بانخفاض قيمته 6.7 وون عن سعر إغلاق الجلسة السابقة.يشار إلى أن الأسهم التقنية قد انهارت في نيويورك، مع انخفاض مؤشر داو جونز بنسبة 2.41%، ومؤشر ناسداك بنسبة 4.43%، ليلة أمس.