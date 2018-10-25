إيطاليا تفرض غرامات على سام سونغ وآبل بسبب إبطاء هواتفهما

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فرضت السلطات الإيطالية لمكافحة الاحتكار أمس الأربعاء غرامة على شركتي سام سونغ وآبل، بدعوى أن الشركتين ظلتا تطرحان تحديثات عن قصد تؤدي إلى إبطاء أجهزة العملاء.وقالت هيئة المنافسة الإيطالية في بيان صحفي إنها غرَّمت شركة سام سونغ 6.47 مليار وون، وشركة آبل 12.9 مليار وون، بسبب "التبطيء المتعمد" لأجهزتهما الذكية.وأوضحت الهيئة الإيطالية أن الشركتين شجعتا المستخدمين على تنزيل التحديثات التي "تسببت في أعطال خطيرة وقللت بشكل كبير من أداء الأجهزة"، وبالتالي شجعت على شراء المزيد من المنتجات الحديثة.وقالت الوكالة إن تحقيقاتها شملت أجهزة سام سونغ نوت 4 وأجهزة آيفون 6.من جانبها، أعلنت شركة سام سونغ أنها ستقدم استئنافا، مؤكدة أنها لم تصدر أي تحديثات برمجية تؤدي إلى تقليل أداء أجهزة غالاكسي نوت 4.