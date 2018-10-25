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الاقتصادية

نصيب الفرد الكوري من الناتج المحلي يتجاوز 30 ألف دولار

Write: 2018-10-25 14:48:36

نصيب الفرد الكوري من الناتج المحلي يتجاوز 30 ألف دولار

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يتجاوز نصيب الفرد في كوريا الجنوبية من إجمالي الناتج المحلي مستوى 30 ألف دولار خلال هذا العام، و40 ألف دولار في عام 2023.
جاء ذلك في تقرير أصدره قسم الميزانية في البرلمان اليوم الخميس، ضمن توقعاته الاقتصادية النصف سنوية.
وتوقع التقرير أن يصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 32 ألف دولار خلال هذا العام، بزيادة 7% عن العام الماضي الذي بلغ فيه نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 29 ألفا و744 دولارا.
ووفقًا لتلك التوقعات، سوف تكسر كوريا الجنوبية حاجز الـ30 ألف دولار بعد 12 عاما من عبورها مستوى 20 ألف دولار في عام 2006.
وقد استغرقت بلدان أخرى 8 سنوات في المتوسط لكسر هذا الحاجز.
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