أربعة أحزاب تتفق على تشكيل لجنة مستقلة حول فضيحة إساءة استخدام السلطة

Photo : YONHAP News

اتفق الحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة من أحزاب المعارضة على تشكيل لجنة قضائية مستقلة، للتعامل مع فضيحة إساءة استخدام السلطة القضائية التي تورط فيها رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه".وتوصل الحزب الحاكم وحزب الإصلاح المستقبلي وحزب الديمقراطية والسلام وحزب العدالة إلى هذا الاتفاق من حيث المبدأ أمس الأربعاء.وتعتزم الأحزاب الأربعة إصدار بيان في هذا الشأن اليوم الخميس، وسوف تطالب حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بالانضمام إلى اللجنة غير الحزبية.كما ستسعى الأحزاب الأربعة إلى أن تضم اللجنة القضائية المستقلة في عضويتها قضاة بعيدين عن تلك الفضيحة.لكن حزب كوريا الحرة يعارض هذه الخطوة قائلًا إن حيادية المحاكمة سيتم إضعافها إذا تم إسناد القضية إلى قضاة معينين.