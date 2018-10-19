مفوض الأمم المتحدة للاجئين يشيد بقرار سيول حول اللاجئين اليمنيين

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أعرب "فيليبو غراندي" المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقديره للحكومة الكورية الجنوبية لسماحها لـ362 من اليمنيين في جزيرة جيجو بالإقامة في البلاد لأسباب إنسانية.جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" في سيول أمس، حيث يزور كوريا منذ أول من أمس الثلاثاء.وأضاف المسؤول الأممي أن سماح الحكومة الكورية لأولئك اليمنيين بالإقامة لأسباب إنسانية يعني أن الحكومة الكورية تعترف بضرورة حماية اللاجئين دوليا، ووصف هذا القرار بأنه يعتبر خطوة مهمة في هذا السياق، كما أكد على أنه لا يجب إعادة أي منهم إجباريا إلى اليمن لئلا يتعرضوا للخطر مرة أخرى.وأشار إلى أن هناك بعض القلق من قبول اللاجئين في كوريا، لكنه قال إن هذا القلق من ارتفاع نسبة الجرائم بسبب قبول اللاجئين لا محل له، مؤكدا على أن ذلك لم يحدث سابقا في الدول المتقدمة، بما في ذلك كوريا.كما أكد على ضرورة الحفاظ على قانون اللاجئين في كوريا، رغم تسجيل أكثر من 700 ألف طلب شعبي عبر موقع مقر الرئاسة الكورية، يدعو إلى إلغاء هذا القانون.واعتبر "غراندي" أن الكثير من الكوريين يتعاطفون مع اللاجئين، وأشار في هذا الصدد إلى أن عددا من المواطنين في جزيرة جيجو يقدمون المعونات الغذائية والحياتية إلى المتقدمين بطلبات اللجوء، كما أن عدد المتبرعين الكوريين المسجلين في منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يبلغ حوالي 300 ألف شخص.