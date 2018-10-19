صادرات كوريا السنوية من أشباه الموصلات تتجاوز 100 مليار دولار

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تجاوز حجم الصادرات السنوية الكورية الجنوبية من أشباه الموصلات مستوى 100 مليار دولار لأول مرة، كما أنها المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم صادرات منتج كوري معين هذا المستوى.وصرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم بأن حجم الصادرات من أشباه الموصلات تجاوز 100 مليار دولار يوم السادس عشر من هذا الشهر، بينما كان إجمالي حجم صادراتها في العام الماضي 97 مليارا و900 مليون دولار.كما تجاوز حجم الصادرات المتراكمة من أشباه الموصلات منذ بدء إجراء إحصاءات للصادرات في عام 1977 وحتى الآن، تريليون دولار لأول مرة أيضا.ويذكر أن من بين أشهر الأمثلة على تجاوز صادرات منتجات كاملة مبلغ 100 مليار دولار سنويا حتى الآن، الطائرات الأمريكية في عام 2013، وأجهزة الكمبيوتر الصينية في عام 2008، وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية الصينية في عام 2010، والسيارات الألمانية في عام 2004، والسيارات اليابانية في عام 2007.وقد أقامت الحكومة الكورية مراسم خاصة بيوم أشباه الموصلات في فندق إنتركونتننتال في مجمع كويكس في سيول اليوم بحضور حوالي 500 من الشخصيات ذات الصلة، وفي مقدمتهم وزير الصناعة "سونغ يون مو" ورئيس الاتحاد الكوري لصناعة أشباه الموصلات "بارك سونغ أوك"، حيث تم توزيع جوائز حكومية على 47 مساهما في هذا المجال.