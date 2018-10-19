المسؤول الأمريكي عن السياسات تجاه كوريا الشمالية يزور سيول

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من المقرر أن يقوم الممثل الأمريكي الخاص للسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية "ستيفن بيغان" بزيارة إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري لمناقشة القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي من بيونغ يانغ.وقالت ووزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته أمس الخميس إن بيغان سيلتقى بنظرائه الكوريين الجنوبيين، بمن فيهم كبير المفاوضين النوويين "لي دو هون"، حيث يناقش معهم الجهود الدبلوماسية لتحقيق نزع السلاح النووي بشكل نهائي وكامل وقابل للتحقق من كوريا الشمالية.وكان المسؤول الكوري الجنوبي "لي" قد قام بزيارة لواشنطن خلال الفترة من الحادي والعشرين وحتى الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري حيث بحث مع "بيغان" الاستراتيجية الخاصة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يقوم فيها "ستيفن بيغان" بزيارة لكوريا الجنوبية منذ تنصيبه في أواخر شهر أغسطس الماضي.