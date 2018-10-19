إدراج 4 مناطق كورية ضمن القائمة العالمية لمدن الأراضي الرطبة

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تم إدراج 4 مناطق كورية، هي "جيجو" و"سون تشون" و"تشانغ نيونغ" و"إين جيه" ضمن القائمة العالمية لمدن الأراضي الرطبة.وطبقا لما ذكرته وزارة البيئة الكورية، تم إدراج 18 منطقة في 7 دول، منها 4 مناطق كورية، ضمن القائمة العالمية خلال أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر دول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأراضي الرطبة، والمنعقدة حاليا في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.وكانت كوريا الجنوبية قد بادرت بتطبيق نظام مدن الأراضي الرطبة منذ عام 2011، حيث تم اتخاذ قرار لتطبيق هذا النظام في الدورة الثانية عشرة للمؤتمر التي عقدت في أورغواي في عام 2015.وسيحضر ممثلو المناطق الكورية الأربع مؤتمر دبي للحصول على الشهادات الخاصة بمدن الأراضي الرطبة.وسوف تتمكن المناطق الفائزة بالشهادات من استخدام علامة "رامسار" المعترف بها عالميا خلال السنوات الست القادمة.