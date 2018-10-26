نسبة تأييد الرئيس مون جيه إين تقل عن 60%

Photo : YONHAP News

هبطت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى أقل من 60% بعد أن شهدت انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم الثالث والعشرين والخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري على 1001 من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 58%، بانخفاض 4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما نسبة المعارضة فقد بلغت 32%، بارتفاع 5% مقارنة الأسبوع الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقل نسبة تأييد الرئيس "مون" عن 60% منذ الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الماضي، أي قبل عقد الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الكوريتين.ويرجع السبب في انخفاض نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى معاناة البلاد من صعوبات اقتصادية وسياسات الحكومة الموالية لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى زيادة البطالة.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 43%، بانخفاض 2%، في الوقت الذي حصل فيه حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي على تأييد بنسبة 14%، وحزب العدل 10%، وحزب الإصلاح المستقبلي 6%، وحزب السلام الديمقراطي 1%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.