صناعة السيارات الكورية تعانى من ركود محليا وخارجيا

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أظهر تقرير صادر عن شركة "هيون ديه " للسيارات أمس الخميس أن صناعة السيارات الكورية أصبحت تعانى من ركود ثلاثي، في الإنتاج والمبيعات المحلية والتصدير.وطبقا للتقرير، انخفض حجم الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات من سيارات "هيون ديه" موديل "سوناتا" منذ عام 2014 الذي وصل فيه إلى ذروته.وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم مبيعات سيارات "سوناتا" منذ بداية هذا العام وحتى الآن قد شهد انخفاضا بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا تراجعت قيمة الأرباح التشغيلية لشركة "هيون ديه" للسيارات خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 80%.ومن المتوقع أن يتجاوز حجم العجز في الأرباح التشغيلية لشركة "جنرال موتورز كوريا" تريليون وون، وأن تسجل شركة "سانغ ريونغ" للسيارات عجزا في الأرباح التشغيلية للربع السابع على التوالي.وشهدت شركات السيارات الكورية خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام تراجعا بنسبة 8.4% في الإنتاج، و3.4% في المبيعات المحلية، و9% في الصادرات.وبلغت حصة السيارات الكورية في السوق الأمريكية 7.8% خلال الربع الأول من هذا العام، بانخفاض 2.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.كما بلغت حصة السيارات من إجمالي حجم الصادرات الكورية 7% خلال النصف الأول من هذا العام، بعد أن كانت 14% في عام 2016.