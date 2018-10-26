واشنطن تفرض عقوبات على شركتين في سنغافوره بسبب كوريا الشمالية

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس عقوبات على شركتين ومدير واحدة منهما في سنغافوره، بسبب أعمال غير قانونية تتعلق بكوريا الشمالية.وقالت الوزارة إن شركتيْ "وي تيونغ" و"دبليو تي مارين"، و" تان وي بينغ" مدير شركة "وي تيونغ" متهمين بغسل الأموال والتزييف وتهريب أموال ومواد مخدرة، لصالح كوريا الشمالية.وبموجب العقوبات الجديدة، سيتم تجميد جميع أصول "تان وي بينغ" في الولايات المتحدة، كما سيواجه اتهامات جنائية من قبل وزارة العدل الأمريكية.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات الجديدة تشير إلى عزم الولايات المتحدة الالتزام بالقرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي، وأن كوريا الشمالية مازالت تستعين بنظام بنكي غير شرعي للهروب من العقوبات الدولية.وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" إن المتهم "تان" وشركاءه المتآمرين قد نفذوا عمدا عمليات غسل أموال عبر النظام المالي الأمريكي نيابة عن كوريا الشمالية، مؤكدا أن الوزارة سوف تستمر في فرض عقوباتها على كوريا الشمالية حتى يتحقق نزع السلاح النووي بشكل نهائي وكامل وقابل للتحقق.