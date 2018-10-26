35 دولة تقدم مسودة قرار لنزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية

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قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الجمعة إن 35 دولة عضوا في الأمم المتحدة، من بينها ألمانيا وأستراليا واليابان، قد قدمت مسودة قرار مشترك يطالب بنزع السلاح النووي بشكل كامل من كوريا الشمالية، إلى لجنة نزع السلاح والأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة .ورحبت مسودة القرار بالجولات الثلاث من محادثات القمة بين الكوريتين ومحادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية باعتبارها إجراءات إيجابية من شأنها أن تؤدى إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي وكامل وقابل للتحقق، ودعت كوريا الشمالية إلى الالتزام بما تعهدت به في تلك المحادثات.وأشارت مسودة القرار أيضا إلى أن إجراء كوريا الشمالية سلسلة من التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات قد شكل خطرا كبيرا لا مثيل له ضد السلام والأمن العالميين.وجددت مسودة القرار التأكيد على معارضة المجتمع الدولي الصارمة لامتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية، ودعتها إلى التوقف عن إجراء المزيد من التجارب النووية، حتى يمكن نزع أسلحتها النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.من جهة ثانية، قدمت 66 دولة عضوا في الأمم المتحدة مسودة قرار آخر للجنة أدانت فيها بلهجة شديدة كوريا الشمالية لإجرائها ست تجارب نووية منذ عام 2006، منتهكة قرارات مجلس الأمن الدولي. ودعت بيونغ يانغ إلى الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن التي تنص على التخلى عن البرامج النووية والتوقف عن إجراء تجارب نووية إضافية.