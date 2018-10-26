تراجع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا خلال أكتوبر

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طبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ مؤشر ثقة المستهلكين في شهر أكتوبر الجاري 99.5 نقطة، بانخفاض 0.7 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر.وكان المؤشر قد ظل يشهد تراجعا منذ بداية هذا العام، ثم تعافى قليلا في سبتمبر، إلا أنه تراجع مرة أخرى في أكتوبر.وتدل قراءة المؤشر تحت 100 نقطة على أن عدد المتشائمين بالظروف الاقتصادية يفوق عدد المتفائلين.وأرجع البنك المركزي تراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى زيادة القلق من ارتفاع الأسعار، وانخفاض أسعار الأسهم.وقد سجلت أسعار البنزين في كوريا الجنوبية ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي وسجلت أسعار الأسهم أقل رقم منذ 21 شهرا.