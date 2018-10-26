انعقاد الاجتماع الاستشاري الأمني الكوري الأمريكي في واشنطن يوم الأربعاء

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تقرر عقد الدورة الخمسين من الاجتماع الاستشاري الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم الأربعاء القادم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر في واشنطن، بحضور وزيري دفاع البلدين.وقالت وزارة الدفاع الكورية إنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية، وتحقيق السلام الدائم فيها، ونقل قيادة العمليات في زمن الحرب، بالإضافة إلى المناورات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن.ومن المتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن تشكيل قيادة جديدة للقوات الكورية الأمريكية المشتركة بعد نقل القيادة في زمن الحرب إلى القوات الكورية، بحيث يتولى جنرال كوري هذه القيادة الجديدة، ويكون جنرال أمريكي نائبا له.ومن المتوقع أيضا أن يتوصلا إلى اتفاق نهائي بشأن تعليق المناورات الجوية الكورية الأمريكية المشتركة "فيجيلانت إيس".