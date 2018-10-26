طائرة عسكرية لنقل الكوريين الجنوبيين من جزيرة سايبان

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تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية إرسال طائرة نقل عسكرية إلى سايبان، للمساعدة في إخلاء المئات من الكوريين الجنوبيين، الذين تقطعت بهم السبل في الجزيرة الواقعة غرب المحيط الهادي، التي ضربها الإعصار.وقالت وزارة الخارجية إن الطائرة ستنقل الكوريين من جزيرة سايبان إلى غوام، حيث سيعودون إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة ركاب عادية.وقد غادرت طائرة النقل مطار كيم هيه الدولي في غرب بوسان صباح اليوم السبت. وسيقوم فريق الاستجابة للطوارئ، التابع للوزارة، بالمساعدة في تلك العملية.وتقول الوزارة إنها سترسل المزيد من الطائرات إذا لزم الأمر، كما طلبت من شركات الطيران الكورية الجنوبية زيادة خدمات الطيران بين غوام وكوريا الجنوبية.يشار إلى أنَّ الإعصار "يوتو" من الدرجة الخامسة قد ضرب جزيرة سايبان أول أمس الخميس، تاركًا نحو 1700 من السياح الكوريين الجنوبيين عالقين في الجزيرة السياحية الشهيرة.