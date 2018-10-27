الحكومة تطلق اجتماعًا ثلاثيًّا مع الأحزاب في أوائل نوفمبر

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تجري المناقشات لإطلاق اجتماع دوري محتمل، بين الحكومة وأحزاب المعارضة، في مطلع الشهر المقبل.وقال مسؤول في مكتب الرئاسة أمس الجمعة إنهم يتحدثون مع الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، حول عقد الاجتماع الثلاثي الأول في الخامس من نوفمبر.وإذا انعقد الاجتماع، فمن المتوقع أن يتم التركيز على التصديق البرلماني على إعلان بان مون جيوم، وإجراءات بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية، والسياسات الاقتصادية الرئيسية للحكومة.وخلال اجتماع سابق في مكتب الرئاسة في أغسطس، وافق الرئيس مون جيه إين وقادة الأحزاب السياسية الخمسة الرئيسية على عقد اجتماعات ثلاثية على أساس ربع سنوي، ابتداءً من شهر نوفمبر، لتعزيز السياسات التعاونية.