المكتب التعليمي في سيول يكشف عن خطة لمواجهة مخالفات رياض الأطفال

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من المقرر أن يعلن مكتب التعليم في مدينة سيول عن خطة للتعامل مع المخالفات واسعة الانتشار في رياض الأطفال الخاصة، بما في ذلك بناء المزيد من المدارس التمهيدية العامة.وقالت تشو هيون يون، المشرفة على شؤون التعليم في سيول للصحفيين أمس الجمعة، إن مكتبها سوف يكشف عن تلك الخطة يوم الثلاثاء المقبل، موضحة أنه سيركز على تحويل العديد من رياض الأطفال الخاصة إلى عامة، وسوف تجري تعديلات على طريقة تلقي الرياض الخاصة للمساعدات.وقالت تشو إن المكتب يستعرض أيضًا إمكانية تجهيز كل منطقة في سيول بروضة أطفال عامة، حيث تخلو بعض المناطق منها، لكنها رفضت التعليق على موعد تنفيذ تلك الإجراءات.