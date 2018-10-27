أسعار الوقود تواصل ارتفاعها للأسبوع السابع عشر

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واصلت أسعار البنزين والديزل المحلية ارتفاعها، للأسبوع السابع عشر على التوالي، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها خلال هذا العام.ووفقًا لموقع شركة النفط الوطنية الكورية، فقد ارتفع سعر البنزين في محطات الوقود بمتوسط قدره 3.5 وون، ليصل إلى 1700 وون تقريبًا لكل لتر، في الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر.وتعد هذه الزيادة أقل من الأسابيع الماضية.ومع ذلك، فيعد سعر البنزين الأعلى منذ نهاية عام 2014.كما ارتفع سعر الديزل أيضًا بمقدار 4 وون، ليصل إلى 1500 وون تقريبًا لكل لتر.وبحسب المناطق، فقد سجلت منطقة سيول أعلى أسعار للوقود، وسجلت منطقة ديغو أدنى أسعاره.وتتوقع شركة النفط الوطنية الكورية استقرار أسعار الوقود في المستقبل القريب، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية، وقرار خفض ضريبة الوقود التي قررت حكومة سيول تنفيذه بدءًا من أوائل نوفمبر.